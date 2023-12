Malore Zeman, il Pescara ha emesso un comunicato ufficiale per informare sulle condizioni dell’allenatore boemo

Mondo del calcio in pensiero per le condizioni fisiche di Zdenek Zeman. L’allenatore del Pescara ha avuto un malore e, come comunicato dal club stesso, si trova al momento ricoverato in una clinica. Di seguito l’annuncio.

«Questa mattina, prima dell’allenamento, Mister Zdenek Zeman ha avuto un lieve attacco ischemico transitorio. È ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. Le sue condizioni sono buone e stabili, ma necessita di ulteriori accertamenti. Forza Mister!».

