Al Ta’Qai National, il match valido per le qualificazioni agli Europei tra Malta e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Maradona, Italia e Inghilterra si sfidano per il primo match del gruppo C per le qualificazioni ad Euro 2024.

Sintesi Malta-Italia 0-2 MOVIOLA

1′ – Iniziata la partita.

5′ – Occasione per Malta, Satariano vicino al vantaggio bravissimo Donnarumma a deviare in corner.

13′ – Romagnoli ci provano dalla distanza, tiro potente e poco preciso, alto sopra la traversa. Deviato dal portiere in corner.

15′ – GOL ITALIA – Retegui svetta di testa sul cross di Tonali e mette alle spalle di Bonello.

21′ – Problemi per Gnonto, Mancini costretto al primo cambio. Dentro Grifo.

27′ – GOL ITALIA – Emerson mette in mezzo e Pessina tocca sotto porta quanto basta per metterla dentro.

30′ – L’Italia reclama un rigore per un fallo su Grifo, contatto lieve e dopo un check del Var l’arbitro dice che si può proseguire.

42′ – Grifo ci prova da fuori, ma il pallone termina alto.

45′ – Termina la prima frazione.

INTERVALLO

46′ – Iniziata la ripresa. Cambio per l’Italia, fuori Di Lorenzo e dentro Darmian.

Migliore in campo: a fine partita PAGELLE

Malta-Italia 0-2: risultato e tabellino

Marcatori: 15′ Retegui (I), 27′ Pessina (I),

Malta (3-4-2-1) – Bonello; Apap, Borg, Attard; J.Mbong, Yankam, Guillamier, N.Muscat, Corbolan; Satariano Jones. A disp.: Grech, Formosa, Z.Muscat, Micallef, Brown, Paiber, Kristensen, Camenzuli; Teuma, P.Mbon, Nwoko, Dimech. CT: Michele Marcolini.

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo (46′ Darmian), Scalvini, Romagnoli, Emerson Palmieri; Pessina, Cristante, Tonali; Politano, Retegui, Gnonto (21′ Grifo). A disp.: Meret, Carnesecchi, Toloi, Darmian, Spinazzola, Acerbi, Jorginho, Verratti, Frattesi, Scamacca, Grifo, Berardi. CT: Roberto Mancini.

L’articolo Malta-Italia 0-2 LIVE: iniziata la ripresa proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG