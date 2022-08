Le parole di Ten Hag, che dopo la brutta partenza del Manchester United, predica la calma: «Sappiamo come migliorare»

Dopo la brutta sconfitta all’esordio contro il Brighton, il tecnico del Manchester United, Erik Ten Hag, predica la calma. Di seguito le sue parole alla vigilia del prossimo impegno di campionato contro il Brentford.

ERRORI – «Credo sia normale commettere degli errori quando c’è un nuovo inizio, sappiamo dove lavorare e migliorare».

MERCATO – «Sono sicuro che alla fine saremo più forti, non posso parlare di giocatori di altre squadre come de Jong e Rabiot. Rashford è molto importante per noi».

CR7 TITOLARE – «Vedremo, si è allenato bene e ha due mezze partite nelle gambe. So che qui c’è sempre pressione e dobbiamo vincere ogni partita, da parte mia cerco di preparare la squadra al meglio per gestire questa pressione nel modo migliore possibile».

