Kevin De Bruyne assente contro il Fulham e il West Ham: a rischio la presenza del centrocampista in Champions League contro il Real Madrid

In casa Manchester City la questione Kevin De Bruyne tiene tutti con il fiato sospeso. Il centrocampista belga non è sceso in campo contro il Fulham a causa di un infortunio di cui non si conoscono ancora i tempi di recupero e ora c’è il rischio che non possa giocare contro il Real Madrid in Champions League. Di seguito le parole di Guardiola in conferenza stampa alla vigilia del match con il West Ham.

«Kevin de Bruyne non è con la squadra perché non sta bene. Ha un infortunio che gli ha impedito di giocare con il Fulham. Non so per quanto tempo starà fuori».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG