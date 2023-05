Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, ha parlato dopo la vittoria contro il Real Madrid in Champions League

Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, ha parlato dopo la vittoria contro il Real Madrid in Champions.

PAROLE – «E’ stata dura, per battere questo Real 4-0 serviva una prestazione meravigliosa e l’abbiamo fatta. Ora siamo di nuovo in finale e speriamo di vincerla… I tifosi sono stati importanti e noi tenaci, abbiamo avuto passione e organizzazione. La doppietta La mia prestazione all’andata non mi era piaciuta, volevo compensare. L’Inter? Una squadra molto organizzata. L’ho vista ieri, poi col Barça, col Bayern e Benfica. Sono forti e organizzati, veloci nelle ripartenze. Sarà dura ma ci proveremo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG