Il Manchester City ha battuto la Fluminense al Mondiale per club: i Citizens avevano ottenuto la possibilità di disputare la competizione battendo l’Inter a giugno

Vincendo la Champions con l’Inter ha staccato il pass per il Mondiale per Club e non c’è stata storia in finale contro la Fluminense, la formazione di Pep Guardiola ha rifilato un poker ai brasiliani con la doppietta di Alvarez, l’autogol di Nino e il gol di Foden.

4-0 che vale la competizione per club per la squadra inglese.

L’articolo Manchester City campione del mondo: travolta la Fluminense in finale proviene da Inter News 24.

