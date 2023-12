Grealish riapre la ferita dell’Inter e torna a parlare della Champions League vinta a Istanbul contro i nerazzurri lo scorso giugno

Grealish è tornato a parlare a Sky Sports della finale di Champions League vinta contro l’Inter di Inzaghi:

«Le lacrime in finale per me significavano sollievo per tutto quello che avevamo fatto. È stata una stagione lunghissima e finirla in quel modo con la vittoria della Premier League, dell’FA Cup e della Champions è stato davvero speciale».

Manchester City, Grealish: «Finale con l'Inter? Lacrime per qualcosa di speciale»

