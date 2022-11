Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato dopo la sconfitta contro il Brentford in Premier League

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato ai microfoni di BT Sport al termine del match contro il Brentford.

PAROLE – «La squadra migliore ha vinto, abbiamo sbagliato dall’inizio non trovando contro misure ai loro palloni alti. Solitamente pressi per andare a vincere ma qui è stato differente, hanno difeso molto bene. Non siamo stati dinamici, perché eravamo focalizzati sui loro palloni lunghi che puntualmente perdevamo. La partita è stata molto difficile, molto dura».

