Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato delle condizioni di Erling Haaland, che domani sarà indisponibile

LE PAROLE – «Non è disponibile per domani. Si, sta meglio rispetto a qualche giorno fa, ma non è ancora al massimo. Non vogliamo rischiare perchè non avrebbe alcun senso. Speriamo di averlo a disposizione poi per la gara contro il Fulham».

L’articolo Manchester City, Guardiola: «Haaland fuori domani, ecco come sta» proviene da Calcio News 24.

