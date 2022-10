Le parole di Guardiola su Haaland e Foden, grandi protagonisti della vittoria del Manchester City nel derby con lo United

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Derby di Manchester, che porta le firme di Haaland e Foden, autori di due triplette. Di seguito le sue parole.

HAALAND – «Ciò che Erling ha fatto oggi o in questa stagione l’ha già fatto in Norvegia, Austria e Germania. Ciò che ha fatto io non gliel’ho mai insegnato. Quanto la palla è quella giusta e lui attacca l’area, il modo in cui si muove dietro al difensore centrale lontano dall’azione, l’istino incredibile che ha quando arriva la palla… L’ho detto molte vole: queste cose arrivano da sua madre e suo padre. É nato con queste doti. Ha detto una cosa: “Preferisco toccare solo cinque palloni e fare cinque gol”, ma non mi piace così. Voglio che sia più coinvolto, così che possa toccare più palloni. É diventato un calciatore per far gol, ma anche per sperimentare quella sensazione di contatto col pallone. Ovviamente non dobbiamo dimenticare che il suo più grande talento è quello di mettere la palla in rete. É un attaccante veramente fantastico».

FODEN – «É una realtà, è ancora giovane ma ha giocato gare importanti con noi lo scorso anno. Che talento, che realtà. É un bravo ragazzo e vive per il calcio. Speriamo possa rimanee tanti anni con noi e che la sua vita privata resti inquadrata alla perfezione affinché si possa concentrare su ciò che ama, e cioè giocare a calcio».

