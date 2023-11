Le parole di Josko Gvardiol, difensore del Manchester City, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lipsia

Josko Gvardiol ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Manchester City contro il Lipsia. Si tratta per lui di un ritorno per il difensore, passato dai tedeschia agli inglesi in estate e che era in campo l’anno scorso in occasione della vittoria dei Citizens per 7-0. Di seguito le sue parole.

ADATTAMENTO AL CITY – «Mi sto adattando, è un processo che richiede tempo. La cosa negativa è che non ero qui nella pre-stagione, ma ogni giorno cerco di imparare più possibile per essere pronto quando servirà. Per fortuna a gennaio avremo tempo per lavorare sul mio posizionamento in campo. Alla prima stagione, ogni partita è una sfida. Sono ancora giovane ed è buono per me, negli ultimi tre anni mi sono operato tre volte ed è stato un bene prendere questa decisione».

7-0 DELLO SCORSO ANNO – «Preferirei dimenticare… Prima della partita c’era il sole, quando è iniziata ha cominciato da piovere. Abbiamo concesso sette gol e nessuno voleva parlare, ma abbiamo comunque perso contro i vincitori della Champions. Al tempo non sapevo dell’interesse che avevano, pensavo solo al Lipsia. È stata una sfida davvero dura, ho provato a confrontarmi con Haaland ma non è andata bene, ha segnato cinque gol. Quando è stato sostituito, dentro di me ho pensato: ‘finalmente»

