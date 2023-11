L’ex portiere Tommaso Berni si è espresso sul rendimento di alcuni giocatori nerazzurri.

Tommaso Berni a TMW ha ammesso di aspettarsi il rendimento strepitoso che sta avendo Marcus Thuram al suo primo anno in serie A. “Ho seguito Thuram e sinceramente si vedeva che aveva grandi qualità. Vanno fatti i complimenti ad Ausilio, che ha messo in lui il seme di poter diventare una punta perché può diventare davvero forte. Poi si sposa davvero alla perfezione con le caratteristiche di Lautaro Martinez”.

Sul sardo

“Non è assolutamente in calo. L’anno scorso sono passati dei momenti in cui faceva più gol, quest’anno magari il suo raggio d’azione è un po’ ridotto per dare più coperture, ma siamo all’inizio. Sta facendo bene, anche in Nazionale, non lo giudico in base ai gol, ma per la grinta, la determinazione e la professionalità e in questo non è secondo a nessuno”.

esultanza gol Lautaro Martinez

L’investitura

“Lautaro Martinez è diventato la base solida di fondamenta rocciose. Quando c’ero io si trovava benissimo, era molto contento e le cose sono andate sempre meglio. Se il procuratore dice che vuole rinnovare io ci credo, non mente a nessuno, anzi. Dovesse cambiare idea non si nasconderà, ne parlerà perché è un ragazzo pulito e con un grande carisma. L’Inter sta crescendo anno dopo anno e mi piace pensare che possa essere il capitano per i prossimi 20 anni, diventando una bandiera e stando dietro a Zanetti. Ha tutte le carte per farlo”.

