L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti non si è detto deluso dall’andamento di Juventus-Inter, match da molti definito avaro di emozioni.

Radio Anch’io Lo Sport ha intervistato Massimo Moratti che ha parlato del momento attuale dell’Inter. “Non è stata una brutta partita. Ho visto due squadre prudenti. Non ha avuto le caratteristiche da Juve-Inter e forse meno male. Dopo il trionfo in Davis tutto è sembrato più modesto. Il pari è un buon risultato. Due bei gol con difese non eccezionali, ma questo ad essere pignoli”.

I tratti caratteristici delle due squadre

“Il punto di forza dell’Inter è l’aver avuto un anno positivo, essere arrivati in finale di Champions. Gioca con fiducia, sicurezza, ha giocatori rodati. Mi sembra più forte: la Juve sta crescendo e l’Inter è già cresciuta“.

esultanza gol Lautaro Martinez

Sull’argentino

“Lautaro ha caratteristiche tutte sue. Pensavo ad Angelillo ma era un altro tipo di giocatore. Ha uno suo stile ed è bello vederlo giocare. Il gol di ieri è un gol pulitissimo al di là di Gatti“.

Sulla Champions

“Ringraziamo i giocatori per aver superato il turno. Il Benfica non sembra fortissimo e quindi bisogna cercare di vincere anche se quando hai già in mano il risultato forse ti dedichi più mentalmente al campionato, anche perché a Napoli è importante“.

Chi della Grande Inter in quella attuale

“Porterei tutti in questa… Lascerei Lautaro in attacco e poi tutti. Io spietato? No, è che quella era una squadra spaventosamente forte. Inter pronta anche per vincere campionato e Champions? È chiaro che la Coppa dei Campioni affascina di più e si ricorda nella vita. Ma l’Inter può puntare ad entrambe“.

