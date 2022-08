Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha parlato ai microfoni di Four Four Two dell’amicizia con Sancho

SANCHO – «Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, ma ora dovremo vederci di nascosto. Tutta questione di battute, in Norvegia ci sono tanti tifosi dello United e anche qui in cità scherziamo sempre».

L'articolo Manchester City Haaland: «Sancho? Giocando per l'altra squadra dovremo vederci di nascosto» proviene da Calcio News 24.

