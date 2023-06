Erling Haaland, centravanti del Manchester City, parla dei prossimi obiettivi della sua squadra: le dichiarazioni del norvegese

Erling Haaland, centravanti del Manchester City, ha parlato così in un’intervista alla BBC.

DUE FINALI – «Sarebbe incredibile vincere tutto. É per questo che mi hanno comprato, ovviamente: per vincere, non ha senso nascondersi».

TRIPLETE – «Vincere significherebbe tutto. Si tratta del mio sogno più grande e con un po’ di speranza, i sogni possono diventare realtà. Ma non sarà facile: sono due finali contro due ottime squadre che faranno di tutto per cercare di impedircelo. Saranno motivati e pronti e dovremo giocare al nostro meglio: se ci riusciremo ci sono buone chance di fare il triplete».

PREMIER – «Abbiamo inseguito l’Arsenal per tutta la stagione, così, quando li abbiamo superati e vinto la Premier abbiamo tirato un sospiro di sollievo».

FAMA – «Non è male, significa che ho fatto qualcosa di buono. La mia vita è cambiata e non posso più fare cose ‘normali’, ma non mi lamento. Cerco solo di godermi ogni momento per quello che è. Poi certo, sono alto 196 cm e ho i capelli lunghi e biondi e quindi dovunque vada non passo inosservato, ma che ci posso fare? Non c’è nulla che non possa fare, la vita è la mia e cerco di godermela».

CRESCITA – «Sono migliorato molto questa stagione: destro sinistro, il colpo di testa, in costruzione… sono migliorato in tutto. Sto crescendo in maniera positiva ed è importante per me, visto che sono ancora giovane. Ho 22 anni, una lunga carriera davanti e il tempo di migliorare».

