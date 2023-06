Non soltanto l’Inter: anche il Manchester City ha pensato ad un evento per far assistere i propri tifosi alla Finale di Champions League

Desiderio esaudito anche per i tifosi del Manchester City: potranno assistere alla Finale di Champions League contro l’Inter dal maxischermo. Il teatro dell’evento, però, non sarà l’Etihad Stadium, bensì il Depot Mayfield. A comunicarlo è il club inglese sul proprio sito ufficiale.

«Per celebrare il raggiungimento della finale di Champions League di quest’anno, l’evento accoglierà fino a 6.000 tifosi e offrirà l’opportunità a coloro che non si recheranno a Istanbul per la partita di celebrare insieme questo momento. I biglietti per l’evento saranno in vendita domani (venerdì 2 giugno) alle 10:00, con una finestra prioritaria per tutti gli Abbonati già iscritti al Programma Coppa UEFA. Il prezzo dei biglietti è di 5 sterline».

L’articolo Manchester City-Inter, anche i tifosi dei Citizens vedranno il match al maxischermo proviene da Inter News 24.

