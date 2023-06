I nerazzurri se la giocano quasi alla pari ma alla fine soccombono per il goal di Rodri; ecco le pagelle.

ONANA 6: attento sul mancino di Haaland, non può nulla sul destro vincente di Rodri.

DARMIAN 6: difende in maniera molto attenta su chiunque arrivi dalle sue parti. (Dall’84’ D’AMBROSIO s. v.).

ACERBI 7: concede pochissimo ad Haaland.

BASTONI 7: effettua un grandissimo recupero dopo l’ora di gioco, argina Haaland anche poco dopo. (Dal 76’ BELLANOVA s. v.).

DUMFRIES 5,5: rimproverato per troppa timidezza, teme Grealish forse oltremodo. Spinge pochissimo.

BARELLA 6: generosissimo come al solito, tenta l’eurogoal ma non va vicino al bersaglio.

BROZOVIC 7,5: gara stratosferica del croato che corre tantissimo e si propone sempre per ricevere palla e smistare palloni. Non sbaglia nulla.

Lautaro Martinez

CALHANOGLU 4,5: meno presente del solito, la finale giocata in casa forse gli crea qualche pressione di troppo. Perde un brutto pallone nella ripresa. (Dall’84’ MKHITARYAN s. v.).

DIMARCO 6,5: gioca a ritmi altissimi e ruba molti palloni agli avversari, solo la traversa gli nega il goal nella ripresa. (Dal 76’ GOSENS 6,5: entra in maniera molto positiva arrivando a sfiorare anche il goal di testa).

DZEKO 6: cerca di contendere tutte le palle aeree, riceve pochi palloni ma era una cosa da mettere in conto, si mette al servizio della squadra. Esce stremato. (Dal 57’ LUKAKU 4,5: come in finale di Europa League agisce da difensore sull’incornata di Dimarco, ci prova poi col destro senza successo. Si mangia anche il goal del pareggio di testa).

LAUTARO MARTINEZ 5: lotta con chiunque e nella ripresa gli manca forse la giusta lucidità per capire che deve passare invece di tirare. Spreca una bella occasione centrando Ederson, c’erano almeno due compagni liberi in area, si innervosisce e si incupisce arrivando ad annullarsi.

INZAGHI 6,5: prepara perfettamente la gara riuscendo ad arginare il Manchester City per quasi tutto l’arco della gara. L’Inter perde per episodi ed è già tantissimo. Complimenti vivissimi.

