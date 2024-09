Il momento delle due squadre fa pensare ad una partita dura per l’Inter di Inzaghi. Tutte le info sul match e dove seguirla in TV

Nel panorama dello sport europeo, poche serate sono tanto attese quanto quelle di Champions League, dove club di calcio élite si scontrano in una competizione che promette grande spettacolo e intensi colpi di scena. In questo contesto si inserisce l’attesissimo match tra il Manchester City e l’Inter, due squadre che portano in campo non solo una ricca storia calcistica, ma anche recenti successi e striature di rivalità. La sfida, in programma all’Etihad Stadium alle 21, vedrà incontrarsi due club al vertice delle rispettive leghe, con la direzione dell’arbitraggio affidata a uno staff internazionale capitanato dallo svedese Glenn Nyberg.

La tensione pre-partita

L’Inter, arrivata seconda nella scorsa edizione della Champions League, cercherà di superare il Manchester City, vincitore del titolo e guidato dall’acclamato Pep Guardiola. Il ricordo della finale persa nel 2023 funge da ulteriore stimolo per i nerazzurri che desiderano vendicare quella sconfitta. La squadra di Simone Inzaghi punta a lasciarsi alle spalle il recente pareggio in campionato contro il Monza, mostrando la propria forza in una delle competizioni più prestigiose al mondo.

Simone Inzaghi

Il momento delle squadre

Il Manchester City ha iniziato la stagione con il piede sull’acceleratore, dimostrando ancora una volta di essere una delle squadre più forti d’Inghilterra e d’Europa. Con quattro vittorie su quattro in campionato e una vittoria nel Community Shield contro lo United, il City si conferma temibile, specialmente in attacco con 11 gol fatti, guidati dalle prestazioni eccellenti di Erling Haaland, autore di nove reti in quattro partite.

L’Inter, dal canto suo, si presenta all’appuntamento con otto punti raccolti nelle prime quattro giornate di Serie A, frutto di due vittorie e due pareggi. L’intento della squadra meneghina è chiaro: rimuovere l’amaro in bocca lasciato dalla finale di Champions dello scorso anno e dimostrare sul campo di poter competere al massimo livello europeo.

Dove seguire l’incontro

Per i fan e gli appassionati che non vogliono perdere un minuto dell’azione, la partita sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, rendendola accessibile a una vasta audience dotata di svariati dispositivi, dalle console di gioco come PlayStation e Xbox, fino a dispositivi TV quali Timvision box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Una scelta che riflette la crescente diversificazione delle piattaforme di visione per eventi sportivi di rilievo internazionale.

