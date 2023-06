Allo stadio Ataturk di Istanbul dopo la cerimonia inaugurale si giocherà l’atto conclusivo della Champions League 2022/23.

È quasi tutto pronto nella capitale turca, Manchester City ed Inter sono pronte a contendersi la vittoria della Champions League. Walker non ha recuperato dai problemi fisici e quindi Aké sarà in campo dal primo minuto; Inzaghi è prudente con Mkhitaryan che parte dalla panchina così come Lukaku. Ecco le formazioni ufficiali.

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Akanji, Stones, Ruben Dias, Ake; Rodrigo; Gundogan (C), De Bruyne, Bernardo Siva, Grealish; Haaland. All.: Guardiola.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi.

