Manchester City Inter, Guardiola in ginocchio durante la finale di Champions League! Ecco che cos’è successo

Il Manchester City ha vinto la Champions League battendo l’Inter in finale grazie al gol nella ripresa di Rodri. A prendersi la scena, però, è stato soprattutto Pep Guardiola.

Il tecnico spagnolo è stato infatti immortalato in un’inusuale scena in cui si è inginocchiato sul prato dopo un erroraccio di Akanji, che per poco non ha portato al vantaggio di Lautaro.

