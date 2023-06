Manchester City-Inter, l’arbitro Marciniak sotto accusa: potrebbe non arbitrare più la finalissima di Champions. Ecco perchè

Sotto attacco Szymon Marciniak, arbitro designato per dirigere la Finale di Champions League tra Manchester City ed Inter, con l’UEFA che potrebbe presto prendere provvedimenti. Il motivo lo spiega Sky Sport.

Il motivo sono le notizia che hanno fatto il giro del web in merito ad una sua partecipazione in Polonia ad un evento organizzaro dal leader dell’estrema destra polacca Mentzen, noto per le sue posizioni omofobe e antisemite. L’UEFA ora pretende chiarimenti e già domani prenderà una decisione in merito.

