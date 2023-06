Rodri, giocatore del Manchester City, ha parlato ad As in vista della finale di Champions League contro l’Inter

PAROLE – «Sappiamo come sono: molto competitivi, intelligenti e hanno un modo di giocare che ti costringe ad essere molto paziente e concentrato. Hanno armi differenti dalle nostre. Se mi vedo abbracciare la Champions? È un sogno ma non ci penso molto. Penso a come sarà la partita, alla voglia di giocarla. Spero vada bene».

