Manchester City-Tottenham si stanno affrontando in Premier League, al 90′ Guardiola ha ribaltato l’esito dell’incontro.

Due gol negli ultimi minuti della prima frazione con Kulusevski e Emerson Royal a regalare per il momento il doppio vantaggio agli ospiti. Nella ripresa, però la squadra di Guardiola entra con un altro piglio e in 20′ la ribalta con i gol di Alvarez, Haaland e Mahrez. L’algerino si è ripetuto poi nel finale per la doppietta personale.

