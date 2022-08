Contro il Southampton altra panchina per Cristiano Ronaldo, sempre più lontano dai progetti del Manchester United

Cristiano Ronaldo di nuovo in panchina. In vista della partita contro il Southampton, il portoghese non parte neanche questa volta tra i titolari del Manchester United, ennesimo segno della lontananza tra i Red Devils e CR7. Oltre a lui, anche Maguire partirà dalla panchina.

Southampton (4-4-2): Bazunu, Walker-Peters, Bella-Kotchap, Salisu, Djenepo, Ward-Prowse, Lavia, Aribo, Elyounoussi, A Armstrong, Adams

Manchester United (4-3-3): De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; McTominay, Eriksen, Fernandes; Sancho, Rashford, Elanga

L’articolo Manchester United, altra panchina per Cristiano Ronaldo proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG