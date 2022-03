Stasera alle 21 torna la Champions League con il ritorno degli ottavi di finale; tra questi c’è Manchester United-Atletico Madrid.

Manchester United-Atletico Madrid riparte dalla completa parità data dall’1-1 dell’andata, i goal in trasferta non valgono più doppio da questa edizione della Champions League. Rangnick dovrebbe schierare l’ex Inter Alex Telles sulla fascia sinistra al posto di Shaw, mentre Simeone parrebbe intenzionato a lasciare in panchina Luis Suarez; ecco le probabili formazioni.

Diego Simeone

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Telles; Fred, Pogba; Rashford, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Rangnick.

A disposizione: Henderson, Lindelof, Bailly, Mata, McTominay, Jones, Lingard, Cavani, Matic, Shaw, Wan-Bissaka, Elanga.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Felipe, Reinildo; Llorente, Herrera, Koke, De Paul, Renan Lodi; Griezmann, Joao Felix. Allenatore: Simeone.

A disposizione: Lecomte, Christian, Hermoso, Gimenez, Gonzalez, Ibra, Kondogbia, Serrano, Moreno, Carlos, Suarez, Correa.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG