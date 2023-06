Casemiro, centrocampista del Manchester United, ha parlato al Mirror del momento della stagione e del futuro dei Red Devils

PAROLE – «Quando arrivano giocatori di prima classe, giocatori di qualità, sono sempre i benvenuti. Vogliamo sempre giocatori di qualità. E’ sempre vero che hai più opzioni ed è importante avere quanta più qualità possibile in squadra. Ma noi giocatori sappiamo che ci sono persone che hanno le conoscenze per farlo. Abbiamo John Murtough che mi ha ingaggiato e portato qui, quindi ho piena fiducia in lui, insieme al suo staff e all’allenatore. E’ sempre il club che ha l’ultima parola e noi giocatori non dobbiamo metterci il naso. Ma più giocatori di alto livello hai meglio è, perché sappiamo che con tanti giocatori di qualità c’è concorrenza per i posti e questo significa che arrivi alla fine della stagione in una forma migliore».

