Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato di José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Celta Vigo

PAROLE – «Ognuno si comporta come gli pare, se ti senti danneggiato in una finale… Ma noi giocatori e allenatori dobbiamo essere da esempio. Come chiediamo di non essere insultati, dobbiamo essere i primi a dare l’esempio. La condotta è molto importante, spero di non offrire mai un’immagine del genere».

