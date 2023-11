Il Manchester United apre alla cessione di Jadon Sancho con lo sconto: così l’attaccante può partire nei prossimi mesi

Il Manchester United è pronto a cedere Jadon Sancho, giocatore ormai ai margini del progetto tecnico, con uno sconto già a partite dalla prossima sessione di gennaio.

A riportarlo dall’Inghilterra sono Mirror ed Espn, secondo cui l’esterno inglese potrà andare via ad un prezzo molto inferiore agli 85 milioni spesi dai Red Devils per strapparlo al Borussia Dortmund nel 2021. Finora Sancho ha giocato solo 76 minuti in tre partite.

