Il Manchester United continua a cambiare dall’ingresso di Sir Jim Ratcliffe e Ineos nella società. Come riportato da The Athletic, i Red Devils hanno trovato un nuovo CEO, il cui compito sarà quello di riplasmare la squadra di Ten Hag per cercare di riportarla ai vertici della Premier League.

Il nome è quello di Omar Berrada, una scelta significativa perchè, fino a ieri, ricopriva il ruolo di chief football operations officer al Manchester City, tra i fautori delle vittorie della squadra di Pep Guardiola.

