Le parole di Marco Baroni, tecnico dell’Hellas Verona, dopo la sconfitta subita dai gialloblu contro la Roma

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Verona contro la Roma. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Nel primo tempo abbiamo iniziato bene, poi abbiamo commesso degli errori e abbiamo subito due gol; nel secondo tempo ho provato a rimettere ordine e convinzione, c’è stato un grande livello. Queste prestazioni ci danno fiducia, sapevamo che non era una gara facile con le cessioni e le squalifiche, però vedo l’impegno della squadra e so che queste partite sono alla nostra portata. Siamo dispiaciuti per il risultato, ma contento per reazione e prestazione».

PRESTAZIONE – «Abbiamo alzato ritmo, baricentro, pressione. Questa squadra deve correre in avanti, l’abbiamo fatto molto bene, abbiamo cambiato qualcosina come spostare Suslov sull’esterno, e ci ha dato brillantezza. Dispiace per il risultato».

GIA’ 3 RIGORI SBAGLIATI – «Li alleniamo, ora non dobbiamo mettere la croce addosso ai miei calciatori, la responsabilità è mia. Milan è un rigorista, prima di oggi aveva una realizzazione dell’80%. Quando si va lì bisogna prendersi delle responsabilità e qualche volta capita di commettere degli errori, ma rimane un calciatore fondamentale per noi».

LA REAZIONE DOPO I GOL – «Fino al primo gol la squadra ha giocato bene, la Roma ha sfruttato bene l’errore sul rinvio ma si poteva evitare. Su questi campi non si deve sbagliare nulla».

MERCATO – «Ho parlato con direttore e società, noi sappiamo chi arriverà ma sono concentrato su quelli che ho. Vedo una crescita costante dei giocatori, vanno sostenuti e hanno bisogno di giocare. Sono fiducioso perché vedo come si allena la squadra».

