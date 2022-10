Il fuoriclasse portoghese del Manchester United Cristiano Ronaldo, irritato dal mancato ingresso in campo nel match contro il Tottenham, è entrato negli spogliatoi all’89’

Niente ingresso in campo per CR7 nel match tra i Red Devils e il Tottenham di Conte. L’allenatore del Manchester United ha effettuato la prima sostituzione al minuto 76 con l’ingresso di McTominay, per poi puntare su Elanga ed Eriksen all’87’. Con tre minuti più recupero a disposizione e la possibilità di nuovi ingressi, Ten Hag non ha però effettuato altre sostituzioni.

Tra gli altri è rimasto in panchina anche Cristiano Ronaldo che non ha atteso il fischio finale insieme ai compagni. Al minuto 89 e venti secondi, infatti, l’ex Juventus è rientrato negli spogliatoi.

L’articolo Manchester United, Cristiano Ronaldo accende la polemica: rientra in anticipo negli spogliatoi proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG