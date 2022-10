L’Avellino si appresta ad annunciare il nuovo allenatore nelle prossime ore. Tocca a Brocchi? Le ultime di Sky

Domani l’Avellino dovrebbe annunciare il nuovo tecnico con la corsa che al momento appare a due fra Massimo Rastelli e Cristian Brocchi.

Secondo le ultime di Sky sarebbe in corso un incontro fra il primo e la dirigenza irpina per trovare un accordo per il suo ritorno in Campania, con l’ex tecnico del Monza Brocchi più defilato.

L’articolo Avellino, cambio in panchina: corsa a due per la guida dei campani. C’è Brocchi proviene da Calcio News 24.

