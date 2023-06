La grande stagione dei nerazzurri ha messo in vetrina parecchi giocatori: le notizie di mercato di questi giorni fanno tremare i tifosi.

Federico Dimarco ha stupito tutti, dapprima l’Inter stessa visto che sarebbe dovuto essere la riserva di Gosens ed invece è stato il contrario, poi Roberto Mancini che gli ha concesso sempre più spazio in nazione, ed infine le big straniere. La Gazzetta dello Sport infatti riporta dei sondaggi effettuati da Manchester United e Real Madrid per il terzino: l’Inter però sul giocatore non vuole neanche ascoltare le offerte.

Federico Dimarco

Il suo contratto è stato rinnovo 1 anno e mezzo fa ed è valido fino al 2026; i nerazzurri per fugare ogni dubbio a breve discuteranno di un ulteriore rinnovo. Dimarco è interista sin da bambino e molto difficilmente accetterà le lusinghe estere; l’esterno sinistro destinato a partire è proprio Gosens che in tal caso verrebbe sostituito da Carlos Augusto del Monza.

