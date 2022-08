Tifosi in rivolta contro la proprietà del Manchester United è quanto successo ieri prima, dopo e durante la partita contro il Liverpool

Più di 10 mila tifosi in rivolta contro la proprietà del Manchester United è quanto successo ieri prima, dopo e durante la partita contro il Liverpool.

Una protesta non solo per i risultati scadenti degli ultimi anni ma anche per l’indebitamento della società dall’arrivo di Glazer. Proprio il magnate americano è finito al centro delle critiche visto anche l’indebitamento di 600 milioni in cui si ritroverebbe la società dei Red Devils.

