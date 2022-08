Ten Hag deve risollevare presto il morale del suo Manchester United, inizio da incubo per lui in Premier

L’inizio in Premier League di Ten Hag non è di certo quelli sognati. Una partenza da incubo per l’ex Ajax alla guida del Manchester United.

Mai due sconfitte nelle prime due uscite in campionato da un secolo a questa parte per un manager dei Red Devils. La situazione di Ronaldo e un mercato ancora in folle. L’allenatore dovrà lavorare tanto per uscire da questa scia negativa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

L’articolo Manchester United partenza da incubo: mai due sconfitte nelle prime uscite proviene da Calcio News 24.

