Le parole di Peter Schmeichel, ex portiere del Manchester United, su André Onana: «Si vede che i compagni hanno poca fiducia»

André Onana dal suo approdo al Manchester United si è reso protagonista di una serie di prestazioni negative. A questo riguardo il Sun ha parlato con Peter Schmeichel, ex portiere dei Red Devils. Di seguito le sue parole.

«Ha commesso errori tecnici evidenti, dovrebbe lavorare molto sulla parte tecnica della parata. Ha commesso più volte lo stesso errore, sollevandosi invece di tuffarsi sulla palla. Ci ho parlato, ho provato a spiegargli cosa significa giocare per il Manchester United ma sta sentendo troppo la pressione. Non sempre si riesce a rimediare a certi errori, che quindi condizionano pesantemente le partite. Si vede che i compagni non hanno più fiducia in lui e questo è preoccupante per tutti».

