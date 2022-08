I Red Devils secondo molti giornalisti faranno un grande colpo di mercato in questi ultimi giorni della sessione estiva.

Il Manchester United sembra intenzionato ad acquistare un grande attaccante ed il Napoli è spettatore interessato. Dall’Olanda sono convinti che il primo obiettivo sia Antony dell’Ajax, giocatore che è già stato allenato da Ten Hag mentre Jorge Mendes vorrebbe che i Red Devils virassero su Victor Osimhen del Napoli così da far fare al suo assistito Cristiano Ronaldo il percorso inverso.

Viktor Osimhen

Il De Telegraaf racconta oggi di un’offerta di 100 milioni per il talentoso 22enne dei Lancieri; il club olandese (sorteggiato in Champions League proprio con gli azzurri) per il momento ha rifiutato la prima proposta di 90 milioni. Il brasiliano nel frattempo non viene impiegato in Eredivisie ma se non ci sono le firme Jorge Mendes può sperare che i 100 milioni vengano offerti al Napoli.

