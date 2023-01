Wout Weghorst, attaccante del Manchester United, ha parlato del suo recente trasferimento ai Red Devils. Le dichiarazioni

Wout Weghorst, attaccante del Manchester United, ha parlato Algemeen Dagblat.

PAROLE – «In fondo è semplice, se sei un attaccante sarai giudicato in base ai gol. Ten Hag ha indicato che per l’attacco desiderava un numero 9, poi però giocano i migliori e io ho bisogno di costringerlo a darmi dei minuti. Nella mia carriera ho sempre fatto una cosa, segnare reti. Se dovessi iniziare a mancare grosse occasioni, allora inizierei a preoccuparmi, ma sono convinto di poter farcela e riuscire al meglio. L’allenatore ha visto che ero pronto, essere qui al Manchester United è fantastico. È tutto meraviglioso, ed è solo da poco più di una settimana che sono qui. Sta andando bene, naturalmente voglio rimanere ma per prima cosa dovrò essere sicuro di poter essere un valore aggiunto per questa squadra».

