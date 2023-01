Zlatan Ibrahimovic, giocatore del Milan, ha parlato della vittoria del Mondiale da parte dell’Argentina in Qatar. Le dichiarazioni

Zlatan Ibrahimovic, giocatore del Milan, ha parlato a France Inter.

PAROLE – «Amo la Francia, ho trascorso quattro anni in Francia e ho portato il calcio francese ad un livello mondiale. Questa non è arroganza, è fiducia nei propri mezzi. Mbappé? Non sono preoccupato per lui, sicuramente vincerà un altro Mondiale, ma in Qatar ero sicuro che avrebbe vinto l’Argentina. Messi è considerato il miglior giocatore della storia e sarà ricordato per la vittoria del Mondiale, ma gli altri? Non posso rispettare da professionista chi si comporta così».

L’articolo Ibrahimovic: «Messi sarà ricordato per la vittoria del Mondiale, ma gli altri?» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG