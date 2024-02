Gianluca Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della sconfitta casalinga della sua Roma con l’Inter

Ai microfoni di Rai Sport, Gianluca Mancini parla così della sconfitta della Roma contro l’Inter nella 24^ giornata di Serie A.

ROMA INTER – «Grandissimo primo tempo, nei dieci minuti nel secondo tempo non è andata una serie di cose e così si è fatto spazio per l’Inter. Loro sono forti e ti castigano, abbiamo avuto anche l’occasione per pareggiarla»

L’articolo Mancini a Rai Sport: «Grandissimo primo tempo per noi, poi l’Inter ci ha castigato. Noi potevamo…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG