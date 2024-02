L’ex arbitro Massimiliano Saccani ha commentato il gol di Francesco Acerbi nel match tra Roma e Inter, giudicandolo irregolare

Ai microfoni di TuttoJuve, Massimiliano Saccani non condivide la posizione di Guida, che ha convalidato il gol di Acerbi durante il match tra Roma e Inter.

GOL ACERBI – «Acerbi segna di testa, ma l’arbitro viene correttamente richiamato al monito da parte del Var Mazzoleni perchè ci sono tre giocatori dell’Inter, al momento del colpo di testa di Acerbi, in posizione irregolare. Due sicuramente fuori dall’azione e uno che potrebbe impattare sull’azione stessa,che è Thuram.

C’è un’immagine dal retroporta in cui si vede che Thuram sicuramente è dalla parte opposta della direzione della palla, non cera di giocare il pallone, sicuramente ha un atteggiamento di volersi disinteressare dall’azione, ma tocca Rui Patricio. Le dipsoizioni che ci sono state, le interpretazioni che ci sono state finora del fuorigioco, sono che: nel momento in cui, il giocatore in posizione di fuorigioco tocca un difendente che gioca la palla o il portiere, la rete è da annullare.

E a mio giudizio, vista la linea che è stata tenuta fino a questo momento, questa doveva essere la decisione di Guida, il quale invece, andando al monitor, nonostante abbia visto le immagini, ha convalidato la rete, valutando la posizione di Thuram. Guida ha valutato ininfluente la posizione di Thuram rispetto al portiere, ma non condivido»

L’articolo Saccani spiazza tutti: «Il gol di Acerbi era da annullare, il regolamento è molto chiaro» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG