L’Italia ha perso 3-0 la Finalissima con l’Argentina ed il commissario tecnico Roberto Mancini ha evidenziato tutte le difficoltà dei suoi.

Roberto Mancini ha analizzato il brutto KO subìto dalla nazionale ieri sera. “Nel primo tempo abbiamo fatto due errori sui loro due gol, poi loro sono stati più bravi a tenere la palla, sono stati migliori di noi. Ma io devo dire grazie a questi ragazzi che hanno giocato in questi 4 anni, c’è dispiacere per la mancata qualificazione ai Mondiali, la gara di stasera è stata inizialmente equilibrata, poi loro hanno una qualità superiore alla nostra”.

Nazionale Italiana

“Avevamo in mente dopo questa gara di cambiare diverse cose e lo faremo, bisogna trovare i giocatori, mettere insieme una squadra che all’inizio soffrirà e che nel futuro ci potrà dare gioie. Avremmo dovuto cercare di fare un gol ma abbiamo avuto poche possibilità, nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene e siamo stati in partita. Nel secondo abbiamo fatto davvero troppo poco per provare a rimontare. Noi abbiamo grande difficoltà a segnare in questo momento e dobbiamo lavorare molto sapendo che non sarà così semplice e ci vorrà del tempo“.

