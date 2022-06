L’Empoli ha deciso di cambiare tecnico e ha salutato Aurelio Andreazzoli; Zanetti favorito per la sua successione.

Nonostante un’ottima stagione l’Empoli ha sollevato dall’incarico l’allenatore Aurelio Andreazzoli; i toscani hanno disputato un gran girone di andata ed uno di ritorno meno buono che però ha comunque permesso una salvezza tranquilla. Ecco il comunicato del club.

Andrea Pinamonti

“Empoli Football Club comunica che Aurelio Andreazzoli non sarà alla guida dell’Empoli nella prossima stagione sportiva. Ad Aurelio Andreazzoli va un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale“. Il suo successore, riporta Sky Sport, dovrebbe essere Paolo Zanetti che ha da poco rescisso il contratto che lo legava al Venezia; pronto per lui un biennale.

