Roberto Mancini parla di ed elogia Coverciano. Il tecnico della Nazionale, in occasione della presentazione del libro “Coverciano, una leggenda che continua”, scritto da Maurizio Francini e Massimo Generoso, ha descritto le forte emozioni di entrare nel Centro Tecnico Federale di Coverciano.

«Io sono entrato per la prima volta a Coverciano nel 1978 quando ero nell’Under 14 del Bologna. Chiaramente per noi rappresentava la casa della Nazionale e arrivarci così da giovane, dopo aver visto tutti i grandi campioni che hanno fatto la storia in quegli anni, è stata una grande emozione. Anche oggi dopo tanti anni è sempre una grande emozione».

