Il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini commenta il mercato e la corsa Scudetto alla vigilia dell’inizio del campionato.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Roberto Mancini tra fuga dei talenti e inizio del campionato. “È bello che i campionati più prestigiosi peschino i nostri talenti e li facciano crescere. Contento? Sono contento se giocano e se sono contenti loro. Per lo Scudetto vedo Milan, Inter e Juve davanti a tutti. Poi vedo Roma e Napoli. Per quanto riguarda la difesa dell’Inter ballerina nel precampionato, i 3 punti porteranno altra concentrazione. I difensori sono gli stessi e sono sempre stati affidabili. Il punto è un altro: Lukaku in Italia fa la differenza“.

Alessandro Bastoni

“Perisic è un giocatore straordinario, ma se Gosens fa Gosens, l’Inter non perde molto. E’ arrivata a 2 punti dal Milan, non a 20. E ha un Lukaku in più. Bastoni può diventare un grandissimo difensore, ma deve darci dentro. Anche per lui questa è una stagione importante. Al prossimo campionato chiedo che Ciro Immobile continui a segnare tanti gol; che Pinamonti, se va al Sassuolo, come leggo, possa disputare un ottimo campionato; che i giovani, come Fagioli, possano trovare spazio per crescere in esperienza e in personalità; che gli allenatori cerchino un gioco coraggioso e divertente; che la gente possa appassionarsi e trovare nel calcio uno svago in un momento socialmente non facile; che gli arbitri possano svolgere serenamente il loro mestiere; e che gli stadi siano sempre luoghi di rispetto e di sportività. Buon campionato a tutti“.

