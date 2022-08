Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato della nuova stagione, degli obiettivi e del ritorno in nerazzurro ai microfoni di DAZN

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato della nuova stagione, degli obiettivi e del ritorno in nerazzurro ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni:

VITTORIA – «A me non importa la classifica marcatori, penso solo allo Scudetto: siamo all’Inter, non si gioca per premi individuali».

