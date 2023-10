Mancini, magic moment: il suo messaggio dopo la tripletta con la Juventus Next Gen. Il giovane centravanti bianconero continua a stupire

È Tommaso Mancini l’uomo del momento in casa Juventus: il giovane attaccante bianconero – convocato recentemente anche da Allegri – ha realizzato una tripletta con la Next Gen in Coppa Italia.

‘Grazie a tutti i miei compagni‘, ha detto il ragazzo sui social condividendo la sua gioia.

