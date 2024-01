Le parole di Roberto Mancini, ex ct dell’Italia, a Che Tempo Che Fa: «In nazionale sarei rimasto per 10 anni»

Roberto Mancini è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, presentando il libro di Gianluca Vialli Le cose importanti. Di seguito le parole dell’ex ct della nazionale e attualmente sulla panchina dell’Arabia Saudita.

DIMISSIONI – «Mi rimprovero qualcosa per le dimissioni da ct? No. A me è dispiaciuto tantissimo perché stavo benissimo, mi trovavo benissimo e sarei rimasto altri dieci anni. In Arabia mi trovo bene c’è da lavorare duro».

SAMPDORIA – «Dal giorno che sono andato via è rimasto il mio sogno, quindici anni sono una vita. Mi piacerebbe tantissimo tornarci».

PRIMO INCONTRO CON VIALLI – «un treno per Coverciano. Gli dissi di venire alla Samp perché eravamo una squadra giovane con un grande presidente. Abbraccio con Vialli a Wembley? Il destino ci ha riportati lì 30 anni dopo e abbiamo pianto di nuovo. Con Gianluca abbiamo vissuto anni bellissimi insieme quando eravamo giovani. Abbiamo giocato e abbiamo vinto. Lo sento sempre qua con me, è come se non se ne fosse mai andato. Per me lui è ancora qua. La magica notte di Wembley? Gianluca è stato decisivo per quel successo».

