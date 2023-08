L’ex CT Mancini ha parlato dell’addio alla panchina della Nazionale: le ragioni dell’allenatore svelate in una intervista a Repubblica

Intervistato da Repubblica, Mancini ha commentato così l’addio alla Nazionale:

«Non ho fatto niente per essere massacrato così. Mi sono solo dimesso e ho detto che è stata una mia scelta.Quello che sto dicendo è indipendente da quello che potrà succedere in futuro e da dove andrò. Ora non voglio pensare a niente. Mi sono solo dimesso e mi sono assunto tutta la responsabilità della decisione. Non mi sono nascosto. Avevo parlato con il presidente Gravina e cercato di spiegargli le mie ragioni. Non mi sono mai permesso di accusare nessuno e mi ritrovo accusato. Ho cercato più volte di parlare con Gravina ed esporgli le mie ragioni. Gli ho spiegato che in questi mesi mi doveva dare tranquillità, lui non l’ha fatto e io mi sono dimesso».

L’articolo Mancini: «Non merito di essere massacrato così, Gravina non mi ha dato tranquillità» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG