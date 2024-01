L’ex allenatore della Nazionale Roberto Mancini ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul ricordo di Vialli ad un anno dalla scomparsa

All’evento “My name is Luca, Ballata per Vialli” al teatro Carlo Felice di Genova Roberto Mancini ha così ricordato l’ex attaccante della Nazionale. Le parole tramite Sky Sport.

LE PAROLE – «L’unica cosa che mi dispiace è che lui aveva un ultimo sogno: diventare il presidente della Sampdoria. Mi dispiace che non sia riuscito a coronarlo».

